15 tatil ne zaman bitiyor 2024, uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi 2024, ne zaman açılacak 2024?

2023-2024 eğitim öğretim yılını sona erdi, öğrenci ve öğretmenler 15 tatile çıktı. 19 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler tatilin keyfini sürüyor. Sosyal medya da yeni çıkan salgının okullarda tekrar uzaktan eğitime geçişi beraberinde getirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir salgının söz konusu olmadığını söyledi. Veliler ve öğrenciler ise 15 tatil ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Diye soruyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, 20 Şubat'a kadar tatil mi 2024, okullar 1 ay tatil mi 2024, ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024, 15 TATİL UZATILDI MI?

2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk etabı tamamladı. Hafta sonu tatilleri dahil olduğunda 17 gün kapalı olacak olan okullar uzatılmadı, 5 Şubat’ta açılacak.

Sosyal medya hesaplarında 15 tatilin 1 aya uzatılacağı yönünde iddialara yönelik MEB resmi bir açıklaması yok.

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN?

8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

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Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024