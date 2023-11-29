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15 ilde Sibergöz operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 kişinin yakalandığını duyurdu. Dolandırıcıların, banka hesaplarında 70 milyon TL'lik hareket tespit edildiği aktarıldı.

29.11.2023 - 08:46 |
15 ilde Sibergöz operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-9 operasyonlarında Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı.

70 MİLYON TL'LİK VURGUN!

Bu şahısların; Vatandaşlarla Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Araç Sigortası yapmak vaadiyle” irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70.000.000 TL (Yetmiş Milyon TL) banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir.

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Operasyonda; tabancalara, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

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