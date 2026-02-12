14 Şubat Sevgililer Günü gezilecek yerler ve romantik destinasyonlar 2026

Haberin Devamı

14 Şubat Sevgililer Günü, sevginizi göstermenin yanı sıra günlük rutinlerden uzaklaşmak için de harika bir bahane. 2026 yılında seyahat trendleri "deneyim odaklı" tatillere kayarken, romantizm listesinin zirvesinde yine büyüleyici klasikler ve gizli cevherler yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN KIŞ MASALLARI: KAPADOKYA VE ABANT

Türkiye içinde romantizm denilince akla gelen ilk durak şüphesiz Kapadokya. Sıcak hava balonlarının gün doğumundaki dansı, şömineli mağara otelleri ve şarap tadımları ile Kapadokya, 2026'da da çiftlerin favorisi. İstanbul'a yakın olmak isteyenler içinse Bolu-Abant ve Sapanca, doğayla iç içe lüks bungalov konaklamalarıyla ön planda.

YURT DIŞI KAÇAMAKLARI: PARİS Mİ, PRAG MI?

Avrupa'da aşkın başkenti Paris, her zamanki gibi Eyfel Kulesi manzaralı restoranlarıyla listemizde. Ancak daha mistik ve ekonomik bir rota arayanlar için Prag (Çekya) ve Venedik (İtalya) bu yılın yükselen yıldızları. Venedik Karnavalı ile çakışan 14 Şubat dönemi, çiftlere eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

VİZESİZ ROMANTİK ROTALAR

Vize işlemleriyle uğraşmak istemeyen çiftler için Belgrad (Sırbistan) ve Batum (Gürcistan) hem yakın hem de eğlenceli alternatifler sunuyor. Deniz, kum ve güneş arayanlar içinse Maldivler ve Seyşeller, tropikal rüyayı gerçeğe dönüştürüyor.