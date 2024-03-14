Tıp Bayramı dünyada kutlanıyor mu, Tıp Bayramı neden 14 Mart'ta kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı tarihçesi, önemi ve anlamı

Tıp Bayramı, tıp doktorlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilimsel katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. Dünyanın farklı yerlerinde benzer kutlamalar farklı tarihlerde gerçekleşmektedir. Örneğin, ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk kez kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihi bir kutlama günüdür. Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır. Türkiye'de ise ilk Tıp Bayramı kutlaması, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. Peki, Tıp Bayramı tarihçesi: 14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır, Tıp Bayramı neden 14 Mart? Tıp Bayramı nedir?

14 MART TIP BAYRAMI NEDEN KUTLANIR, TARİHÇESİ NEDİR?

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

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İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.