13 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin yayımladığı 13 Aralık 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporuna göre, etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak beklenirken, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari’de karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

SİS, BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise buzlanma ve don olaylarının görülebileceği uyarısı yapıldı.

