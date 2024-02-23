12. sınıflara devamsızlık affı 2024! 12. sınıflara devamsızlık affı gelir mi, devamsızlık affı çıkar mı 2024?

Sınıf tekrarının liselere geri geldiğini açıklayan Tekin'in devamsızlık konusuna ilişkin de, "Önümüzdeki yıl af veya benzeri beklenti içinde olmasınlar." sözleriyle öğrencileri uyardu.

12. SIINIFLARA DEVAMSIZLIK HAKKI 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını söyleyerek, "Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." açıklamasında bulundu.

LİSELERE SINIF TEKRARI GELİYOR

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, “Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” bilgisini paylaştı.

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