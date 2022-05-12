12 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığınca 12 Mayıs 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Tablodaki verilere göre, bin 778 yeni vaka tespit edilirken 8 kişi ise hayatını kaybetti. Dünkü verilere göre vaka yükselirken vefat sayısı ise düştü.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 606 bin 278’e yükseldi.