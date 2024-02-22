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12 ilde eş zamanlı operasyon! 3 suç örgütü çökertildi

12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-45” Operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.

22.02.2024 - 08:38 |
12 ilde eş zamanlı operasyon! 3 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak “Kafes-45” Operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.

Adreslerde çok sayıda çek, senet ele geçirildi

Operasyonlar sonucu 132 adet kredi kartı, 12 adet pos cihazı, 121 adet araç satış sözleşmesi, 2 milyon 685 bin TL tutarlı düzenlenmiş çek, senet ve dekont, tabanca, av tüfekleri, 14 adet açık çek, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamız ile MASAK’ı ve Gelir İdaresi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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