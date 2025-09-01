12 Dev Adam’ın hedefi 4’te 4… Leganes evinde 3 puanın peşinde! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçlar

Haberin Devamı

Huesca - Eibar: 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Huesca – Eibar mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %28’i, bol gollü bir karşılaşma bekliyor.

Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Huesca ilk hafta çok iyi oynadığı Leganes maçından pozisyonları değerlendiremediği için 1 puanla ayrıldı. Daha sonra yine iyi oynadığı ve pozisyonlar bulduğu Mirandes maçını 1-0 kazandı. İç sahada gol kolayca gol bulmalarını bekliyorum. Eibar deplasmanlarda genelde tutuk bir takım ama onlar da sezona iyi başladılar. Geçen hafta Granada maçını 3 golle geçtiler. Hücum performanslarını beğendim. Tercihim karşılıklı goller, skor olarak da 2-1 Huesca galibiyeti bekliyorum.

Leganes - Deportivo La Coruna: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Leganes - Deportivo La Coruna mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %12’sinin tercihi Leganes.

Misli Yazarı Halil Demirkan’ın tercihi: İlk Yarı 0.5 Üst

La Liga'ya veda eden Leganes, sezona sancılı başladı. Teknik direktörlük görevine getirilen Paco Lopez ile ligdeki ilk 2 haftalık süreci beraberliklerle geçen Leganes, taraftarı önünde artık galibiyetle tanışmanın peşinde olacak. Deportivo ise sezonun iddialı ekiplerinden. Teknik direktör Antonio Hidalgo ile sezona başlayan Deportivo, 2 haftalık süreci 4 puan ile tamamladı. Galibiyeti hedefleyen iki ekibin mücadelesinde KGV ve İY 0.5 gol üstü seçenekleri ideal.

Estonya - Türkiye: Toplam Sayı (Uz. Dahil) 159.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Estonya - Türkiye mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %12’si, karşılaşmada 159,5 sayı barajının aşılacağını öngörüyor.

Misli Yazarı Gökhan German’ın Tercihi: Deplasman (Uz. Dahil) 88.5 Üst

Avrupa Şampiyonası'nda 4. gün. Türkiye, ilk üç maçını çok farklı kazandı ve averajla grupta lider durumda. Kazanırlarsa grupta ilk ikiyi garantileyecekler ve Sırbistan ile liderlik maçı oynayacaklar. 3 maçta ortalama 90'ın üzerinde sayı attık. Estonya 1 galibiyette ama iyi basketbol oynuyor. Onlar da Top 16'ya kalmak istiyorlar. 7 bin Estonyalı taraftar Riga'da bulunuyor. Ama biz çok kararlı ve doğru bir basketbol oynuyoruz. İyi savunma yapıyoruz. Yine kazanacağımızı düşünüyorum. En az 89 sayı atıp galibiyete ulaşırız.

