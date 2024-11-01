11 ilde PKK'ya operasyon: 661 kilogram patlayıcı ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Gürz-25" operasyonlarıyla, 27 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 661 kilogram patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK'ya ait 661 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
11 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları patlayıcıların, çeşitli silah ve mühimmatların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-25” operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
* Operasyonlar sonucu:
- 661 kg patlayıcı madde,
- 4 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Mühimmatı,
- 3 adet RPG-7 Roketatar Silahı,
- 3 adet PKM Makineli Tüfek,
- 4 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği,
- 12 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,
- 105 adet el bombası,
- 78 adet roketatar mühimmatı,
- 25 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı,
- 14 bin 67 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildi.
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.