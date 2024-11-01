11 ilde PKK'ya operasyon: 661 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya ait 661 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

11 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları patlayıcıların, çeşitli silah ve mühimmatların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-25” operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

* Operasyonlar sonucu:

- 661 kg patlayıcı madde,

- 4 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Mühimmatı,

- 3 adet RPG-7 Roketatar Silahı,

- 3 adet PKM Makineli Tüfek,

- 4 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği,

- 12 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,

- 105 adet el bombası,

- 78 adet roketatar mühimmatı,

- 25 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı,

- 14 bin 67 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildi.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.