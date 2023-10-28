GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 100'üncü yıl treni, Ankara'dan İstanbul'a hareket etti
ABONE OL

100'üncü yıl treni, Ankara'dan İstanbul'a hareket etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı temasıyla kaplanan yüksek hızlı tren, Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.

28.10.2023 - 13:32 | | Alper ŞAŞMAZ-Ali Eren İĞDE/ANKARA, (DHA)
100'üncü yıl treni, Ankara'dan İstanbul'a hareket etti

Ankara-İstanbul hızlı treni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından tasarlanan '100'üncü Yıl' temalı giydirme ile kaplandı. 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı' görselleriyle kaplanan tren, yaklaşık 400 yolcusuyla bugün ilk seferini gerçekleştirdi. Tren, saat 11.10'da Ankara Hızlı Tren Garı'ndan İstanbul'a uğurlandı.

Cumhuriyet dönemine tanıklık eden konak, 121 yıldır ayakta
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhuriyet dönemine tanıklık eden konak, 121 yıldır ayaktaHaberi Görüntüle

'TREN, 1 YIL GİYDİRME İLE HİZMET VERECEK'

Uğurlama törenine katılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, hızlı tren, Marmaray seti ve Başkentray seti ile 1 yıl boyunca Cumhuriyet'i anlatmaya çalışacaklarını belirterek, "Bu trenimizle 500 bin kilometre yapıp 550 bin insanımıza ev sahipliği yapacağız.

100üncü yıl treni, Ankaradan İstanbula hareket etti

Bu yıl Marmaray ve Başkentray ile beraber 10 milyon insanımıza ulaşacağız. Atamıza ve atalarımıza buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Bize düşen görev onlardan aldığımız Cumhuriyet'i daha üst seviyelere taşımak. Yolcularımız da en az bizim kadar hassasiyet içerisindeler. Bu ülkeyi kuranlara borcumuz var. Bu şekilde yolculuk daha güzel" dedi. 

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Dünya rekortmeni Ercümen'den 100'üncü yıla özel dalış

Dünya rekortmeni Ercümen'den 100'üncü yıla özel dalış

Cumhuriyet'in 100’üncü yılında SOLOTÜRK'ten Samsun’da selamlama uçuşu

Cumhuriyet'in 100’üncü yılında SOLOTÜRK'ten Samsun’da selamlama uçuşu

100'üncü yıl treni, Ankara'dan İstanbul'a hareket etti

100'üncü yıl treni, Ankara'dan İstanbul'a hareket etti