1000 TL öde tüm dertlerinden kurtul! İşte her şeyin uzmanı yaşam koçları ile ilgili gerçekler

Kendini “yaşam koçu” olarak tanımlayan pek çok kişi, insan sağlığını doğrudan etkileyen konularda ücretli danışmanlık yapıyor. Bu kişilerin birçoğu, koçluk sertifikasına sahip olsa da ne beslenme ne de psikoloji alanında insan sağlığına müdahalede bulunabilecek uzmanlığa sahip değil. İnternet üzerinden “online yaşam koçu” hizmeti aramasıyla dahi geniş bir yelpazeye yayılan hizmet alanlarını görmek mümkün.

Örneğin, “kilo verme amacıyla” olduğunu söyleyerek yaşam koçlarından teklif alma sürecinde ulaştığımız Deniz isimli bir yaşam koçu, bir meslek yüksekokulundan koçluk sertifikasına sahip olduğunu, aynı zamanda gastronomi alanında diploması olduğunu söyleyerek bu konulara uzak olmadığını belirtiyor. Bu süreci “sağlıklı yaşam alanında bir yol arkadaşlığı” olarak tarif ediyor. Kilo verme konusundaki iddiası ise kişiye göre değişmekle birlikte 8-10 haftada 8 kilo düzeyinde.

Milliyet'ten Ceyda Ulukaya'nın haberine göre; Murat adlı bir yaşam koçu ise uluslararası bir sertifikaya sahip olsa da mühendislik, sosyoloji ve işletme eğitimi almış. Beslenme tavsiyesi vermediğini, herhangi bir diyet programı oluşturmadığını söylüyor. Yaptığı işi “İlk görüşmede daha çok nerede tıkandığınızı anlamaya çalışıyorum. Sonrasında buna sebep olan duygulara odaklanıyoruz. O duygu çözülünce de ilerleme sağlanıyor” diye açıklıyor. Danışmanlık ücreti 1000 lira.

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TEK MESAJLA AŞIK EDİYOR!

Tek mesajla aşık ediyor! Sercan Eskisaraç da mühendislik mezunu bir ilişki koçu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda “Soğuk davranıyorsa tek mesajla şok et”, “Tek mesajla kendine bağla”, “Duygularını yönet ve kendine aşık et” gibi başlıklarla ilişki konusunda tavsiyeler veriyor. Danışmanlık hizmeti hakkında “Atılacak mesaja kadar gerekli yönlendirmelerle sürece netlik kazandırıyorum” diyor. Seans ücreti ise 1000 lira.

‘KOÇLAR TAVSİYE VEREMEZ, TERAPİ YAPAMAZ’

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye Başkanı Yunus Emre Şentürk, “Maalesef ciddi bir kavram kargaşası yaşanıyor” diyerek, şunları kaydetti: “Koçlukta tedavi, terapi gibi uygulamalar olamaz. Kişiye akıl vermek, tavsiyede bulunmak yasaktır. Profesyonel koçlukta amaç, insanları dinleyerek ve sorular sorarak kendi kaynaklarını doğru kullanmasını sağlayacak şekilde farkındalık kazanmalarıdır. Koçluk için akredite eğitim kurumlarından 60-250 saat arası eğitim almak gerektiğini belirten Şentürk “Sonra da sınavdan geçmeniz gerekiyor. ICF’ten akredite olmuş bir kurumdan eğitim alan kişiyle ilgili bir şikayet geldiğinde biz bunu disiplin kuruluna sevk edebiliyoruz” dedi.

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