10 Mayıs tatil mi, engelliler haftası idari izin var mı? 10-16 Mayıs engelliler haftası tatil mi? 10-16 Mayıs engelliler haftası idari izin genelgesi!

Engelliler haftası idari izin genelgesi 2022 ile “10 Mayıs tatil mi, engelliler haftası idari izin var mı?” sorusuna yanıt aranıyor. Dünyada engelliler için farkındalık amacıyla pek çok etkinliğin düzenlendiği 10-16 Mayıs engelliler haftası Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında aldığı bir kararla kabul etmiştir. Bu karar doğrultusunda üye 156 ülkede her yıl kararlaştırılan programlar çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapılır. Peki, engelliler haftasında idari izin var mı? 10-16 Mayıs engelliler haftası tatil mi?

10 MAYIS TATİL Mİ, 10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI İDARİ İZİN VAR MI?

Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI İDARİ İZİN GENELGESİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli olarak çalışanlar ile ilgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi daha önceden yayınlanmıştı.