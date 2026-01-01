1 Ocak Borsa açık mı? Bugün hisse alım satımı yapılır mı? Döviz büroları ve banka piyasa saatleri

Haberin Devamı

Küresel piyasaların büyük bir bölümüyle birlikte Türkiye finans piyasaları da 1 Ocak 2026 Perşembe gününü tatil olarak geçiriyor. Yatırımcıların en çok sorduğu "Borsa bugün açık mı?" sorusunun yanıtı hayır.

Borsa İstanbul, resmi tatil takvimi gereği 1 Ocak’ta işlemlere kapalıdır. Bu süre zarfında pay piyasasında, borçlanma araçları piyasasında veya viop’ta herhangi bir işlem gerçekleştirilemez. 31 Aralık'ta yapılan işlemlerin takası ise tatil sonrasına sarkar.

Döviz büroları ise borsa ve bankaların aksine biraz daha esnek bir yapıya sahiptir. Bankalar resmi tatil nedeniyle 1 Ocak'ta tamamen kapalı olsa da, şehir merkezlerindeki ve havalimanlarındaki döviz bürolarının bir kısmı hizmet vermeye devam edebilir.

Ancak bankalar kapalı olduğu için uluslararası piyasalardaki likidite düşüklüğü ve Türkiye içindeki kapalı piyasa durumu nedeniyle döviz büroları normalden daha geniş bir makas aralığı ile işlem yapabilir.

Dolar, Euro veya Altın bozdurmak isteyen vatandaşların bankaların mobil şubelerini kullanmaları mümkündür, fakat burada da tatil günü kur farkları (spread) yatırımcı aleyhine olabilir.

Para transferleri konusunda ise FAST sistemi ile limitler dahilinde 7/24 transfer yapılabilse de, yüksek tutarlı EFT işlemleri 2 Ocak Cuma sabahına kadar bekletilecektir. Piyasalarda çarklar 2 Ocak sabahı yeniden dönmeye başlayacak.