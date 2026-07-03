Bitlis'te deniz polisi inci kefalini korumak için düğmeye bastı: 4 kurbağa adam ve botlarla 7/24 kesintisiz takip ediliyor!

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"Şubemizde 3 motorlu, 1 motorsuz deniz aracımız var. 5 gemi adamı ve 4 kurbağa adamla su üstü ve su altı arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra gölde deniz trafiği ile alakalı idari devriye ve denetleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca göçmen kaçakçılığı ve kaçakçılık gibi konular ile delil arama gibi çalışmalarımıza da devam ediyoruz."