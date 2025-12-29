1 Ocak 2026 Çağrı, Hakmar, Onur, Mopaş, Happy Center marketler açık mı? İşte zincir market çalışma saatleri

Haberin Devamı

Türkiye genelinde hizmet veren zincir marketlerin yılbaşında açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Buna göre Çağrı, Mopaş, Happy Center, Hakmar, Onur marketler zincirinin 1 Ocak 2026'da çalışma saatleri...

1 OCAK 2026'DA MARKETLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

ŞOK, BİM ve A101 market zincirleri dışında kalan ancak birçok ilde hizmet veren diğer marketlerde alışverişin yılbaşında devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu.

ÇAĞRI MARKET YILBAŞINDA AÇIK MI?

Çağrı market zinciri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Ancak markete gitmeden iletişime geçmeniz gerekebilir.

MOPAŞ 1 OCAK 2026'DA ÇALIŞIYOR MU?

MOPAŞ marketler zincirinin de yılbaşında hizmet vermesi ve çalışma saatlerinde müşterileri için açık olması bekleniyor.

HAPPY CENTER YILBAŞINDA AÇIK MI?

Yine Happy Center marketler de 1 Ocak 2026 Perşembe günü açık olması bekleniyor.

ONUR MARKETLER 1 OCAK'TA AÇIK MI?

Çalışma saatlerini güncelleyen marketlerin başında Onur market zinciri geliyor. Onur market, 1 Ocak'ta açık olması bekleniyor.

Hakmar marketler zinciri de 1 Ocak'ta müşterilerine hizmet verecek. Ancak markete gitmeden önce ilgili kurumla iletişime geçilmesi gerekebilir.