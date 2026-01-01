1 Ocak 2026 bugün müzeler açık mı? Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Yerebatan sarnıcı çalışma saatleri
Yeni yılın ilk gününü İstanbul'un tarihi yarımadasında, Ankara'nın Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde veya İzmir'in Efes Antik Kenti'nde geçirmek isteyenler için müze mesai saatleri belli oldu! 1 Ocak 2026 Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu kapalıyken, müzelerde durum biraz daha farklı işliyor. Peki, bugün Müzekart geçiyor mu? Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı kaçta açılıyor? İşte yılın ilk gününde kültür turuna çıkacaklar için il il, müze müze çalışma saatleri...
Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müze ve ören yeri bulunmaktadır. 1 Ocak resmi tatili, bu mekanların birçoğunda "geç açılış" veya "tam gün hizmet" şeklinde uygulanmaktadır.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA BAĞLI MÜZELER
Genel kural olarak, bakanlığa bağlı müzeler yılın ilk günü olan 1 Ocak’ta ziyarete açıktır. Ancak, personel düzenlemesi ve yılbaşı gecesi temizliği gibi nedenlerle bu müzeler genellikle sabah saat 09:00 yerine 13:00'te kapılarını açmaktadır.
Ayasofya-i Kebir Cami ve Müzesi: İbadet ve ziyaret saatlerine uygun olarak açıktır.
Efes, Göbeklitepe, Hierapolis: Bu tür açık hava ören yerleri genellikle saat 10:00 itibarıyla ziyarete açılmaktadır.
MİLLİ SARAYLAR (TOPKAPI, DOLMABAHÇE, BEYLERBEYİ)
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı olan saray, köşk ve kasırlar genellikle Pazartesi günleri kapalıdır. Ancak 1 Ocak 2026 bir Perşembe gününe denk geldiği için, Milli Saraylar'ın çoğu öğleden sonra (saat 12:00 veya 13:00) itibarıyla ziyarete açılacaktır.
ÖZEL MÜZELER (İSTANBUL MODERN, PERA, SAKIP SABANCI MÜZESİ)
Özel vakıf müzelerinde durum işletmenin kendi kararına bağlıdır. Çoğu özel müze, 1 Ocak sabahı kapalı kalıp öğleden sonra hizmet vermeye başlarken, bazıları tam gün tatil yapabilmektedir. Ziyaret etmeden önce ilgili müzenin resmi web sitesini kontrol etmekte fayda vardır.
MÜZEKART BUGÜN GEÇERLİ Mİ?
Evet, Müzekart 1 Ocak 2026 tarihinde de geçerliliğini korumaktadır. Kartınızın süresi dolmadıysa, bakanlığa bağlı tüm müzelere ücretsiz veya indirimli giriş yapabilirsiniz. Ancak dijital kart aktivasyonlarında tatil yoğunluğu nedeniyle gecikme yaşanabileceği için fiziksel kartınızı yanınızda bulundurmanız önerilir.