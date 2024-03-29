1 Nisan üniversiteler tatil mi, YÖK seçimin ertesi günü üniversiteler açık mı? Üniversiteler seçimden sonra (1 Nisan Pazartesi günü) tatil mi edildi, üniversiteler 1 Nisan’da kapalı mı?

31 Mart Pazar günü YSK tarafından belirlenen saatler arasında milyonlarca kişi sandık başına giderek oy kullanacak. Oy sayım işlemleri sebebiyle 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi okullar tatil edilmesi bekleniyor. Peki, 1 Nisan üniversiteler tatil mi, seçimden sonraki gün üniversiteler açık mı?

1 NİSAN’DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü için henüz resmi tatil açıklaması gelmedi. Geçtiğimiz yıl 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonraki gün olan pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Bu yıl da 1 Nisan’da okulların tatil edilmesi bekleniyor.

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.

1 NİSAN KİMLERE TATİL?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

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Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullandıl

Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.