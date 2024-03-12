Seçimden sonraki gün üniversiteler tatil mi, 1 Nisan üniversiteler tatil mi 2024 olacak? Yerel seçimlerin heyecanı devam ederken, 1 Nisan'ın hemen ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu gündemi meşgul etmeye başladı. Geçmiş yıllarda benzer durumlarda okulların tatil edildiği biliniyor. Peki, 1 Nisan üniversiteler tatil mi 2024? Seçimden sonraki gün üniversiteler tatil mi olacak, seçim sonrası üniversiteler açık mı?

1 Nisan okullar tatil mi?

2019 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler seçimlerinde 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Oy verme ve sayım işlemleri okullarda gerçekleştirildiği için okullar seçim gününden sonraki gün tatil oluyor. Bu yıl okulların tatil edilip edilmeyeceği hususunda ise henüz bir netlik bulunmuyor ancak tatil edileceği düşünülüyor

Seçimden sonraki gün üniversiteler tatil mi, 1 Nisan üniversiteler tatil mi 2024 olacak?

Üniversitelerle ilgili tatil kararı ise rektörlükler tarafından veriliyor. Ancak 1 Nisan’da üniversitelerin tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.