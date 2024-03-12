1 Nisan üniversiteler tatil mi 2024? Seçimden sonraki gün üniversiteler tatil mi olacak, seçim sonrası üniversiteler açık mı?
31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde, milyonlarca seçmen sandık başına gitmeye hazırlanırken, birçok öğrenci ve veli ise 31 Mart’ın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıllarda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2019 yerel seçimleri sonrasında bir sonraki gün okullar tatil edilmişti. Peki, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi olacak, üniversiteler seçimden sonraki gün tatil mi?
Seçimden sonraki gün üniversiteler tatil mi, 1 Nisan üniversiteler tatil mi 2024 olacak? Yerel seçimlerin heyecanı devam ederken, 1 Nisan'ın hemen ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu gündemi meşgul etmeye başladı. Geçmiş yıllarda benzer durumlarda okulların tatil edildiği biliniyor. Peki, 1 Nisan üniversiteler tatil mi 2024? Seçimden sonraki gün üniversiteler tatil mi olacak, seçim sonrası üniversiteler açık mı?
1 Nisan okullar tatil mi?
2019 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler seçimlerinde 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Oy verme ve sayım işlemleri okullarda gerçekleştirildiği için okullar seçim gününden sonraki gün tatil oluyor. Bu yıl okulların tatil edilip edilmeyeceği hususunda ise henüz bir netlik bulunmuyor ancak tatil edileceği düşünülüyor
Seçimden sonraki gün üniversiteler tatil mi, 1 Nisan üniversiteler tatil mi 2024 olacak?
Üniversitelerle ilgili tatil kararı ise rektörlükler tarafından veriliyor. Ancak 1 Nisan’da üniversitelerin tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.