Haberler Gündem Haberleri 1 Nisan şakası sandı! Gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı ABONE OL 1 Nisan şakası sandı! Gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı Sivas'ın meşhur tostçusu Raşit, kendisini "Dükkanın yanıyor" diye arayanların 1 Nisan şakası yaptığını düşündü, iş yerine gidince gerçekle yüzleşti 03.04.2024 - 13:01 | Son Güncellenme: 03.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:27 sivas tostçu raşit yangın Aziz Nesin'e göre en iyi 10 Türk romanı: Kitaplığınızda mutlaka bulunması gerekir Bayram alışverişinden çıkan annenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı! Mahkemede anlaşmalı boşandıktan sonra katliam yaptı! Türkiye ve Almanya ortak oldu! 1 Nisan şakası sandı! Gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı Gazze faaliyetlerini durdurdu! Denizdeki görüntü müsilaj sanıldı, gerçek çok farklı çıktı Sahile vuran ceset, batan geminin kaptanına ait çıktı Ünlü gece kulübünde 29 kişinin öldüğü yangın dünya basınında yer aldı Enfalsyonu kullanarak emeklileri hedef aldılar! GÜNCEL HABERLER Aziz Nesin'e göre en iyi 10 Türk romanı: Kitaplığınızda mutlaka bulunması gerekir Bayram alışverişinden çıkan annenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı! Kadın giyim markası Modanisa’nın yeni sahibi belli oldu