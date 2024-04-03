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1 Nisan şakası sandı! Gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

Sivas'ın meşhur tostçusu Raşit, kendisini "Dükkanın yanıyor" diye arayanların 1 Nisan şakası yaptığını düşündü, iş yerine gidince gerçekle yüzleşti

03.04.2024 - 13:01 |
1 Nisan şakası sandı! Gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

 

 

 

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