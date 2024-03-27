1 Nisan Pazartesi hastaneler tatil mi? Doktorlar seçimden sonraki gün çalışacak mı, 1 Nisan hastaneler açık mı 2024?

31 Mart'ta Türkiye sandık başına gidecek ve mahalli seçimler için oy kullanacak. 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Geçmiş dönem tarihleri göz önüne alındığında okulların 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmesi bekleniyor. Tatil konusuna yönelik araştırmalar hızlanırken hastane randevusu olanlar “1 Nisan Pazartesi hastaneler tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Nisan hastaneler açık mı 2024?

1 NİSAN HASTANELER AÇIK MI 2024?

Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan Pazartesi idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin kararı, sosyal medya hesabından duyurdu. Kıratlı paylaşımında şunları söyledi;



Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127'nci maddesi ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıklar ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

Seçimde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından seçilmektedir.

Haberin Devamı



Mahalli İdarereler Genel Seçimlerinde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin ilçe seçim kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

1 Nisan resmi tatil olmadığından hastaneler açık olacak, doktorlar da görevlerini yerine getirecek.