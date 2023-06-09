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1 milyon liralık vurgun! Sırbistan’dan gelen otobüste ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı’nda yürütülen operasyonda toplam 1 milyon Tük lirası değerinde elektronik sigara, alkollü içki ve ilaç ele geçirildi.

09.06.2023 - 10:34 |
1 milyon liralık vurgun! Sırbistan’dan gelen otobüste ele geçirildi

Sırbistan’dan İstanbul’a geleceği belirlenen ve Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen yolcu otobüsü ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda yakın takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelendiği araç detaylı kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonrasındaki x-ray görüntüleri görüntüler incelendiğinde aracın doğal boşluklarında, olmaması gereken şekilde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edilerek araçta fiziki arama başlatıldı. Gerçekleştirilen arama neticesinde bin 200 adet elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 adet ilaç ele geçirildi. İlaçların nöropatik ağrı tedavisinde kullanıldığı ve bünyede bağımlılık oluşturabilecek ölçüde güçlü etki bırakan türden ilaçlar olduğu belirlendi.

1 milyon liralık vurgun Sırbistan’dan gelen otobüste ele geçirildi

Yakalanan kaçak eşyaların 1 milyon Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma devam ediyor.

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