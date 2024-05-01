GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri 1 Mayıs’ta EFT yapılır mı, bugün banka havalesi yapılıyor mu?

1 Mayıs’ta EFT yapılır mı, bugün banka havalesi yapılıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlanırken işçi bayramının hafta içine denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, 1 Mayıs EFT Havale yapılır mı? Sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs'ta bankaların havale ve EFT durumu günün en merak edilen konu başlıklarından biri oldu.

01.05.2024 - 13:07 |
1 Mayıs’ta EFT yapılır mı, bugün banka havalesi yapılıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle kamu kurumları çalışmalarına ara verecek ve kapalı olacak. Bu sebeple Çarşamba günü bankada işlemleri olanlar 1 Mayıs bankaların havale EFT durumları merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs (bugün) havale yapılır mı? 1 Mayıs'ta EFT yapılır mı?

1 MAYIS'TA HAVALE EFT YAPILIR MI?

Resmi tatil olarak bilinen 1 Mayıs’ta bankalar kapalı olacak. EFT ve FAST ödeme işlemleri ile 1 Mayıs’ta işlem yapılabilecek. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Mayıs Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

Para transferi resmi tatillerde ve hafta sonu yapılamıyor. Havale aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.

 

GÜNCEL HABERLER

Küresel borsalara tatil etkisi! Fiyatlar geriledi

Küresel borsalara tatil etkisi! Fiyatlar geriledi
İstanbul'un enflasyonu belli oldu! İşte rakamlar

İstanbul'un enflasyonu belli oldu! İşte rakamlar
Papaz Eriğinde hasat başladı! Kilo fiyatı açıklandı

Papaz Eriğinde hasat başladı! Kilo fiyatı açıklandı