1 Mayıs’ta EFT yapılır mı, bugün banka havalesi yapılıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle kamu kurumları çalışmalarına ara verecek ve kapalı olacak. Bu sebeple Çarşamba günü bankada işlemleri olanlar 1 Mayıs bankaların havale EFT durumları merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs (bugün) havale yapılır mı? 1 Mayıs'ta EFT yapılır mı?

1 MAYIS'TA HAVALE EFT YAPILIR MI?

Resmi tatil olarak bilinen 1 Mayıs’ta bankalar kapalı olacak. EFT ve FAST ödeme işlemleri ile 1 Mayıs’ta işlem yapılabilecek. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Mayıs Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

Para transferi resmi tatillerde ve hafta sonu yapılamıyor. Havale aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.