1 Mayıs'ta bayrak asılır mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullara, resmi kurumlara bayrak asılır mı, bayrak asılan bayramlar hangileri?

30.04.2026 - 11:58
1 Mayıs nedeniyle vatandaşlar resmi kurumlara, okullara ya da işyerlerine bayrak asılıp asılmadığını sorguluyor. Peki, 1 Mayıs’ta bayrak asılır mı?

İşçi Bayramı öncesinde birçok vatandaş arama motoruna yönelerek 1 Mayıs'ta bayrak asılır mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs bayrak asılır mı, 1 Mayıs'ta evlere ve okullara bayrak asılacak mı?

1 Mayıs bayrak asılır mı?

1 Mayıs İşçinin ve emekçinin bayramı olarak kutlanır. Resmi bayram günleri arasında yer alan 1 Mayıs tarihinde bayrak asılabilir.

Hangi tarihlerde bayrak asılır?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı

1 Mayıs emek ve dayanışma günü

19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

10 Kasım Atatürk'ü anma günlerinde bayrak asılabilir.

 

 

 

Silifke’de hasat başladı: 350 TL’den satışa çıktı, Ekim’e kadar sürecek
Beyoğlu'nda evli kadın tuzağı! Sosyal medyada avladı evine gidip planı uyguladı
Mersin'de on binlerce kişi yararlanacak! Mezitli'de uygulama başladı
