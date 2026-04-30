1 Mayıs'ta bayrak asılır mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullara, resmi kurumlara bayrak asılır mı, bayrak asılan bayramlar hangileri?

İşçi Bayramı öncesinde birçok vatandaş arama motoruna yönelerek 1 Mayıs'ta bayrak asılır mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs bayrak asılır mı, 1 Mayıs'ta evlere ve okullara bayrak asılacak mı?

1 Mayıs İşçinin ve emekçinin bayramı olarak kutlanır. Resmi bayram günleri arasında yer alan 1 Mayıs tarihinde bayrak asılabilir.

Hangi tarihlerde bayrak asılır?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı

1 Mayıs emek ve dayanışma günü

19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

10 Kasım Atatürk'ü anma günlerinde bayrak asılabilir.