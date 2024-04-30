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1 Mayıs İşçi Bayramında bayrak asılır mı? Resmi kurumlara, okullara, evlere 1 Mayıs’ta bayrak asılır mı, bayrak ne zaman asılır?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle vatandaşlar resmi kurumlara, okullara ya da işyerlerine bayrak asılıp asılmadığını sorguluyor. 1 Mayıs İşçinin ve emekçinin bayramı olarak kutlanır. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramında bayrak asılır mı? Resmi kurumlara, okullara, evlere 1 Mayıs’ta bayrak asılır mı, bayrak ne zaman asılır?

30.04.2024 - 11:07 |
1 Mayıs İşçi Bayramında bayrak asılır mı? Resmi kurumlara, okullara, evlere 1 Mayıs’ta bayrak asılır mı, bayrak ne zaman asılır?

1 Mayıs bayrak asılır mı, resmi kurumlara, okullara, evlere 1 Mayıs’ta bayrak asılır mı? İşçi Bayramı öncesinde birçok vatandaş evlerine bayrak asıp asılmayacağını merak ediliyor.

1 Mayıs İşçi Bayramında bayrak asılır mı?

1 Mayıs İşçinin ve emekçinin bayramı olarak kutlanır. Resmi bayram günleri arasında yer alan 1 Mayıs tarihinde bayrak asılabilir.

Hangi tarihlerde bayrak asılır?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı

1 Mayıs emek ve dayanışma günü

19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

10 Kasım Atatürk'ü anma günlerinde bayrak asılabilir.

 

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