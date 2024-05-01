1 Mayıs işçi bayramında bankalar tatil mi, bugün bankalar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs’ta bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs bankalar kapalı mı, bugün bankalar açık mı, 1 Mayıs bankalar çalışıyor mu? Sorularının ardı arkası kesilmiyor. 1 Mayıs’ın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle banka şubelerinde işlem gerçekleştirecek olanlar vatandaşlar bankaların çalışma durumlarını araştırıyor. İşte 1 Mayıs nedeniyle bankalar kapalı mı, bugün bankalar çalışıyor mu? Sorularının yanıtı…

1 MAYIS NEDENİYLE BANKALAR KAPLI MI, BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü İşçi Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak idrak edilecek. Resmi tatillerde bankaların çalışmaması nedeniyle çarşamba günü banka şubeleri kapalı konumda olacaklar. Bu kapsamda çarşamba günü sadece ATM'ler ve internet bankacılığı üzerinden işlemler yapılabilecek. FAST özelliği bulunan bankalar ile internet yoluyla havale yapılabilecek. EFT de aynı şekilde çarşamba günü gerçekleştirilebilecek ancak banka şubeleri kapalı konumda olacaklar.

1 MAYIS’TA KAPALI OLAN DİĞER YERLER

Banka şubeleri dışında PTT'ler, noterler, kargolar ve diğer kamu kurumları da kapalı konumda olacaklar. Hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimleri ise sadece acil bölümlerinde hizmet verecekler. 2 Mayıs 2024 Perşembe gününden itibaren de tüm kurumlar normal çalışma düzeninde devam edecekler.

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