31 Mart 2024 Edirne yerel seçim sonuçları: Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Edirne aday listesi

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Edirne seçim sonuçlarında olacak. Edirne Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den Cüneyt Yüksel, CHP'den Candan Yüceer, İYİ Parti'den Mehmet İlker Atasever oldu. Edirne yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI 2024

Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Edirne ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Edirne dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EDİRNE İLÇELERİ

Edirne (il merkezi)

Enez

Havsa

İpsala

Keşan

Lalapaşa

Meriç

Süloğlu

Uzunköprü

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EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Belgin İba AK Parti

Filiz Gencan Akın CHP

Hamdi Sedefçiİ Yİ Parti

Aylin Hacaloğlu DEM Parti

Serkan Konak Zafer Partisi