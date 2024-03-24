31 Mart 2024 Edirne yerel seçim sonuçları: Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Edirne aday listesi
Edirne yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Edirne iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Edirne aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Edirne seçim sonuçlarında olacak. Edirne Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den Cüneyt Yüksel, CHP'den Candan Yüceer, İYİ Parti'den Mehmet İlker Atasever oldu. Edirne yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI 2024
Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Edirne ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Edirne dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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EDİRNE İLÇELERİ
Edirne (il merkezi)
Enez
Havsa
İpsala
Keşan
Lalapaşa
Meriç
Süloğlu
Uzunköprü
EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Belgin İba AK Parti
Hamdi Sedefçiİ Yİ Parti
Aylin Hacaloğlu DEM Parti
Serkan Konak Zafer Partisi