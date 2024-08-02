1 günlük milli yas ilan edildi! Bayraklar yarıya indirildi
Türkiye genelinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz 2024 tarihinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir günlük milli yas ilan edildi.
02.08.2024 - 09:10 | | AA / İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.
İlan edilen mili yas nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi.
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.