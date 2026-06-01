Zorlu mesai başladı! Toplaması saatler sürüyor ama Yozgatlılar vazgeçemiyor

Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi'nde madımak toplayan Tülay Durak ise madımağın zahmetli ancak oldukça lezzetli bir yemek olduğunu belirterek, "Mart ayının sonlarında çıkar. Tüm köy halkı gelir buradan toplar. Kimisi yazıya gider, kimisi buradan toplar. Bunu temizleriz, ayıklarız, yuvarlak tahtanın üzerinde satırla ince ince kıyarız. Sarımsağını, tereyağını, pastırmasını ekleriz, pişirir yeriz. Salça konmaz buna. Ispanak gibi bir şey ama çok lezzetlidir. Yufka ekmeğiyle çok güzel olur. Kış için konserve de yaparız. Yozgat halkı bunu çok sever" diye konuştu.Madımağın toplanmasının oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Durak, "Bir gün akşama kadar iki üç kilo ancak toplanır. Hem toplaması hem temizlemesi çok uğraştırıcı. Akşam da kıyıp yıkıyorsun. Zahmeti çok ama lezzeti de çok güzel. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.Dağlardan toplandıktan sonra dövülerek ezilip kıyılan madımak tereyağlı, bol soğanlı ve sarımsaklı servis edilen madımak, özellikle yufka ekmeğiyle birlikte servis edilirken, bazı vatandaşlar tarafından kurutularak ya da konserve yapılarak kış aylarında da sofralarda yerini alıyor.