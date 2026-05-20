Zorlu Kış Bitti, Yayla Mesaisi Başladı! Geleneksel lezzetin zorlu yolculuğu...

Yaklaşık 7 aylık köy yaşamının ardından yeniden yaylaya çıktıklarını belirten üretici Naim Uyrun ise bu yıl yağışlı hava nedeniyle sezonun geciktiğini dile getirerek, "Bugün hayvanlarımızı yaylaya götürüyoruz. Sağım başlayacak, peynir üretilecek. Sonbaharda tekrar köyümüze döneceğiz." diye konuştu.Üretici ve tulum peyniri tüccarı Özkan Beydili de kış boyunca köyde hayvanların bakımını yaptıklarını, ilkbaharla birlikte yeniden yayla hayatının başladığını söyledi.Üretici Mustafa Beydili ise bu yıl Sivas tarafındaki yaylalara gideceklerini belirterek, yaz boyunca peynir üretimini sürdüreceklerini ifade etti.