Zonguldak'ta onlarcası ölü bulundu: Çay yatağındaki katliam!
28.01.2026 - 14:52Güncellenme Tarihi:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çay yatağında onlarca tavuk ölüsüne rastlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1
Çay içerisinde görülen telef olmuş tavuklar, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Tavukların hangi nedenle telef olduğu ve kim ya da kimler tarafından çaya atıldığı henüz bilinmiyor.
2
Bölgede hayvan otlatan vatandaşlar, ölü tavukların yaklaşık bir haftadır bölgede bulunduğunu ve sıcak havanın etkisiyle kötü koku yaymaya başladığını belirtti.
3
Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.