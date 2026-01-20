Zonguldak'ta heyelan meydana geldi! Elektrik direkleri devrildi
20.01.2026 - 17:39
Zonguldak'ta heyelan sonucu su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi. Mithatpaşa Mahallesi'nde elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede AFAD, Zonguldak Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri inceleme yaptı. Bölgede oturan vatandaşların kendi almaları gereken önlemler, AFAD Müdürlüğü tarafından tebliğ edildi. Ekipler, hasar gören alanda onarım çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından bölgeye yeniden elektrik ve suyun verilmesi planlanıyor.