Zonguldak'ta halıdan servet çıktı, Emekli kadının birikimini teslim etti!

Adem Akdeniz, AA muhabirine, halıları yıkama öncesinde kontrol ederken birinin içindeki poşeti fark ettiğini belirterek, altınları görünce durumu hemen müşteriye bildirdiğini söyledi.



Altınları fotoğrafladıktan sonra sahibine ulaştığını aktaran Akdeniz, "Müşteriye izah ettim, 'Altınlarınız bizde, güvende' diye. Kendisi geldi, teslim ettik. Herkesin de bu şekilde davranmasını temenni ediyorum çünkü günümüzde altın almak, geçim şartları çok zor. Kendisi de emekliymiş zaten." diye konuştu.