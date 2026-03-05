Zonguldak'ta ‘Eşime neden baktın’ diyen kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu!

3

Kolundan yaralanan Hami G. ise daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Çakı, olayın ardından tutuklandı. Bıçaklı saldırı anı ise tekel bayinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.