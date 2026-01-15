Zonguldak'ta Büşra'nın öldüğü, 19 kişinin ise yaralandığı kazada 6 öğretmenin cezası belli oldu

5

7 MEMUR İÇİN CEZA İSTENMİŞTİ



Büşra Akın'ın öğrencisi olduğu Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi Taşımalı Eğitim Denetim Okul Komisyonu Başkanı Müdür Yardımcısı E.B. (37), komisyon üyesi öğretmenler E.K. (31) ve M.K.'nin (39) de servis aracı ve sürücüsünün belgelerinin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu ifade edildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefi S.A.'nın (38) ‘yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almaması nedeniyle görevinin gereklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede; toplam 7 kamu görevlisinin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, Zonguldak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.