Zonguldak'ta babaanne ile 2 torununu öldüren sanığın cezası belli oldu! 'Ben ne yaptıysam ailem için yaptım'

6

Ben evimi korudum. Ben onlara 'Gidin, gidin' diyordum. Kimse gitmiyordu. Ben 57 kiloyum. 110 kilo çocuklarla mücadele etme şansım yok. Etim ne budum ne. Ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Aileme duvar oldum. Onların bana kini, husumeti var. Onlara isteyerek bir şey yapmadım. Ailemi korumaya çalıştım. Ben çok üzgünüm hepsi için ayrı ayrı. Halil Can, Emirkan, Nazmiye için hakkınızı helal edin. Çok pişmanım, pişmanım, pişmanım" diye konuştu.