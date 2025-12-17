Zemheri soğukları geliyor! Ne demek, ne zaman başlayacak? 40 gün boyunca sürecek

1





Türkiye'de kış aylarında görülen zemheri soğuklarına kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.



ZEMHERİ SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



17-22 Aralık döneminde kışın en soğuk dönemi olan 'zemheri' başlayacak. 18 derece olan sıcaklıklar bu tarihlerde 5 derece birden düşecek. Sis ve puslu havayla birlikte soğuk havanın da etkisini arttıracağı dönem tam 40 gün sürecek.