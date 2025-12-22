Zemheri soğukları başladı! Meteoroloji il il uyardı: Çok kuvvetli geliyor

4

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı 15

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17