Zemheri soğukları başladı! Meteoroloji il il uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Zemheri soğukları yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den birçok bölge için kuvvetli yağış, kar ve buzlanma uyarıları peş peşe geldi. Yurdun batı ve iç bölgelerinde yağışlar görülürken, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde ise kar yağışı etkisini artıracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Aralık 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı 15
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17