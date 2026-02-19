Z kuşağının yeni tutkusu oldu, fiyatları 500 bin liraya kadar çıktı! İstanbul’un antika ustaları dünyaya meydan okuyor

4

Antika saat tamircisi Mehmet Ali Karaçuha ise mesleğe 1988 yılında Tahtakale'de bir ustanın yanında başladığını, 1995'e kadar çıraklık-kalfalık yapmasının ardından kendi atölyesini Tahtakale'de kurduğunu ve 2006'dan beri Sirkeci'de şu anki atölyesinde antika saatlerin tamirini yaptığını söyledi.



Karaçuha, şöyle devam etti:



"Zaman su gibi akıp gidiyor, o zamandan beri elimde olan bayağı bir koleksiyonum oldu. Antikacılardan veya pazarlardan bulduğum saatleri toparlayıp vitrinime koydum ama satmayı düşünmedim. O günden beri de toparlıyorum saatleri. Bu benim için bir tutku oldu artık. Sirkeci bölgesi Osmanlı'dan beri ticaretin döndüğü alan. Buraya gençler de ilgi gösteriyor. Son zamanlarda gençlerde 'vintage' olarak adlandırılan eski saatlere yönelme bayağı bir var. Eski kurmalı saatler vardır, 1960, 1970'lerin saatleri, buna ilgi gösteriyorlar."



Sektördeki saat fiyatlarına değinen Karaçuha, "Fiyatlar 1000 liradan başlar, 300-500 bin liraya kadar çıkar. Saatin markası, yılı, özelliklerine göre değişiyor. Altın var, çelik var, titanyum var. Bunlar da fiyatlara etki ediyor. Bizim piyasada ikinci el satışları bayağı bir çoğaldı. Bende ikinci el satışı yok, benim işim tamir sadece. Çok güzel bir şey bulursam da tamirini yaparım ve koleksiyon olarak saklarım o saati. Çünkü saat benim için bir tutku. Satış daha çok kazandırıyor. Çünkü tamirde emek var, zaman var. Belli bir mesai saatiniz var. Ama satışta öyle değil." ifadelerini kullandı.