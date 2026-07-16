Yüz yıllık sır arşivlerden çıktı! Osmanlı'nın doğu planı bu haritada saklıydı

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Taner Özdemir, harita üzerinde yer alan Osmanlıca notların, askerî sembollerin ve yer adlarının ayrıntılı biçimde inceleneceğini, yapılacak bilimsel çalışmalarla belgenin bütün yönleriyle değerlendirileceğini ifade etti. Özdemir, arşivlerde henüz gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen çok sayıda belgenin bulunduğunu, her yeni keşfin Erzurum'un tarihî kimliğini daha da netleştirdiğini söyledi.



Hicrî 1335 tarihli bu harita, yalnızca geçmişe ait bir askerî plan değil; Erzurum'un yüzyıllar boyunca neden Doğu Anadolu'nun en önemli stratejik merkezlerinden biri olarak görüldüğünü belgeleyen güçlü bir tarihî vesika niteliği taşıyor. Osmanlı'nın doğu savunmasına ilişkin önemli ipuçları barındıran bu belge, Erzurum'un tarih sahnesindeki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.