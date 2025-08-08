Yurt dışından 5 bin dolara getirilen cihazı Türkiye'de ürettiler! İlk kez denendi, takibi artık daha kolay olacak

5

Şu an cihazın deneme aşamasında olduğunu belirten Dr. Ali Fuat Canbolat, "Tabii ki bu deneme çalışmaları neticesinde geliştirilmesi gereken noktalar olacaktır. İlk deneme cihazlı kaplumbağamızı gönderirken de küçük bir tören yaptık. Başarılı olduğumuz takdirde önümüzdeki yıl 2026'da ilgili bakanlıklarımızı ve basını davet ederek, yerli ve milli uydu izleme cihazımı takmanın gururuyla bir tören düzenlemeyi planlıyoruz. Bu cihazların tanesi 5 bin dolara mal oluyor. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. O parayı bulmamız kolay değil. Ancak kurumlar ya da kişilerin mali desteği olduğu zaman bunu yapabiliyoruz. Mesela Kızılok'ta geçen yıl ve bu yıl ikişer tane uydu izleme cihazı taktık. Sonuçta sponsor firma olduğu için takabiliyoruz. Ama yerli ve milli uydu izleme cihazımızı firma ürettiği zaman bize ücretsiz verecek ve biz de daha fazla bilimsel veri toplamış olacağız. Türkiye adına da gurur verici bir durum" diye konuştu.