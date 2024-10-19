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GündemYurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı! İller tek tek açıklandı
HaberlerGündem Haberleri Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı! İller tek tek açıklandı

Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı! İller tek tek açıklandı

Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyarı üstüne uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bilecik ve Sivas çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu'nun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

• 19 Ekim 2024 - 10:00 • Son Güncelleme:
• 19 Ekim 2024 - 10:00 • Son Güncelleme:
1Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı İller tek tek açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bilecik ve Sivas çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu'nun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

2HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ VE DON UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ VE DON UYARISI

Yağışların, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde öğle yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ARTVİN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 16°CParçalı bulutlu

VAN °C, 16°CParçalı bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

13Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı İller tek tek açıklandı
14Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı İller tek tek açıklandı
15Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı İller tek tek açıklandı
16Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı İller tek tek açıklandı
17Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı İller tek tek açıklandı
18Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı İller tek tek açıklandı
19Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı İller tek tek açıklandı