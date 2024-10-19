Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı! İller tek tek açıklandı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde öğle yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.