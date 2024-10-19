Yurda kar geldi: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı! İller tek tek açıklandı
Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyarı üstüne uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bilecik ve Sivas çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu'nun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
• 19 Ekim 2024 - 10:00 • Son Güncelleme:
• 19 Ekim 2024 - 10:00 • Son Güncelleme: