Yozgat'ta köylü buldu! Nereden geldiğini kimse bilmiyor: Türkiye'de yasak

07.05.2026 - 12:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA) -

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ‘Hint Şebeği’ olarak bilinen makak türü maymun bulundu. Hayrete düşüren maymun, Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yozgat'ta bir vatandaş köy yolunda ilerlerken bir maymunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabası sonucu yakalanarak koruma altına alınan maymun kafese konuldu.

Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan ‘Rhesus Maymunu’ veya ‘Hint Şebeği’ olarak bilinen maymun, muhafaza altına alınarak rehabilitasyon merkezine götürülmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.