Yozgat'ta Kırgız kadınlarının el emeği dünya pazarında! Hereke kalitesinde halı üretiyorlar

Halı dokuyan kursiyerlerden Nusha Bildirici ise küçük yaşlardan bu yana dokumacılıkla uğraştığını ifade ederek, "Her gün geliyorum, halı dokuyorum. Bekârken de halı dokuyordum. Aileme katkı sağlamak için dokuyorum. Küçük halıları 15-20 günde, büyük halıları ise 1,5-2 ayda bitiriyoruz. Bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz de dokuyorlarmış. Biz de onlardan öğrendik. Kültürümüzü devam ettiriyoruz" diye konuştu.