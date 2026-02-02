Yozgat'ta Kırgız kadınlarının el emeği dünya pazarında! Hereke kalitesinde halı üretiyorlar
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Orta Asya'dan getirdikleri halı ve kilim dokuma sanatını Anadolu'nun bağrında yaşatıyor. Küçük yaşlarda anneannelerinden devraldıkları bu mirası bugün profesyonel bir üretime dönüştüren Kırgız kadınları, hem dünyaca ünlü Hereke kalitesinde halılar dokuyor hem de ev ekonomilerine dev katkı sağlıyor.
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, halı ve kilim dokumacılığıyla hem geleneklerini yaşatıyor hem de üretime katkı sunuyor.
2018 yılında yaklaşık 34 ailenin Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan konutlara yerleşmesiyle birlikte Kırgızlar, yeni yaşamlarında da geleneksel el sanatlarını sürdürmeyi başardı.
Kırgız Türkleri, özellikle halı ve kilim dokumacılığıyla hem ata yadigârı kültürlerini yaşatıyor hem de ev ekonomilerine destek oluyor. İlçede açılan halı dokuma kursunda kadınlar tüm gün tezgâh başında emek veriyor.
Usta öğretici Hatice Bildirici, Kırgız kadınlarının halı dokumaya yatkın olduğunu belirterek, "Beş altı kişiyle çalışıyoruz. Özel şirkete çalışıyoruz. Hereke halıya yakın halılar dokuyoruz. Malatyalı bir işveren için 170x240, 120x180 ebatlarında halılar dokuyoruz. Kırgızların elleri yatkın. Ben 1992 yılından beri Kırgızlara çalışıyorum. Çoğu da usta öğrenci oldular" dedi.
Halı dokuyan kursiyerlerden Nusha Bildirici ise küçük yaşlardan bu yana dokumacılıkla uğraştığını ifade ederek, "Her gün geliyorum, halı dokuyorum. Bekârken de halı dokuyordum. Aileme katkı sağlamak için dokuyorum. Küçük halıları 15-20 günde, büyük halıları ise 1,5-2 ayda bitiriyoruz. Bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz de dokuyorlarmış. Biz de onlardan öğrendik. Kültürümüzü devam ettiriyoruz" diye konuştu.
Yenifakılı Kırgızları Dernek Başkanı Gencekul Timur da halı kursunun sürekli faal olduğunu vurgulayarak, "Bu halı kursumuz devamlı olarak çalışmaktadır. Burada çalışan ablalarımız aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla sabahtan akşama kadar halı dokuma işini sürdürüyor. Halı, Kırgız kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Eskiden annelerimizden bu yana halı ve kilim dokumacılığı aile ekonomisine katkı sağlayan bir meslek olmuştur" ifadelerini kullandı.