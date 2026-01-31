Yozgat'ta ekmeğe zam geldi! 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

GAZETE VATAN ANA SAYFA
31.01.2026 - 14:32

Kaynak: İHA

Yozgat'ta temel gıda maddesi ekmeğe beklenen zam geldi! 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, 12,50 liradan satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 15 liraya yükseltildi. Un, maya ve enerji maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren fırıncılar, simit ve parmak çörek fiyatlarında da güncellemeye gitti. Fırıncı Ali Kılıç, 'Giderlerimiz çok arttı, vatandaşımız israfa dikkat etmeli' diyerek durumu özetledi.

Yozğat'ta temel gıda maddelerinin başında gelen ekmeğe zam geldi.Yozgat'ta 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekmek satış fiyatı güncellendi. Talepler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde 210 gram ekmek fiyatı 12,50 liradan 15 liraya yükseltildi.

Un, maya, susam, odun gibi girdi maliyetlerinin artması nedeniyle böyle bir artışa ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yeni tarifeye göre 210 gr pide, 210 gr lavaş, 210 gr parmak çörek ve 90 gr simit fiyatı da 18 lira olarak belirlendi.Fırıncı Ali Kılıç piyasa şartlarına göre en uygun gıda maddesinin ekmek olduğunu ifade etti. Kılıç, "Keşke hiçbir şeye zam gelmese de ekmeğe de zam gelmese. Zamlardan fırıncılar olarak çok hoşnut değiliz. Ama aldığımız un, maya ve çalışan işçi, sigorta olsun bunların illa ki bir gideri ve maliyeti var.

Aslında vatandaşımız da israf konusunda biraz daha dikkatli olsa ekmek fiyatları da çok fazla etkilenmeyecektir. Fiyatlardan önce israfı biraz daha kontrol altına almalıyız. Baktığınız zaman zamlar çok yeterli değil. Fırıncının izni yok, tatili yok. Bunlar göz önünde bulundurulursa normal. Devletimiz bu konu hakkında bir gelir gider dengesi yaparak fiyata öyle karar veriyor. Biz kafamıza göre bir fiyat yapamıyoruz" dedi.