Yozgatlı usta çırak bulamıyor! Minare ustası 17 yaşından beri çalışıyor

"Yozgat’ta tek ben kaldım"



Minare ustası olmanın inceliklerini vurgulayan Uyar, "Minare ustası minaresini yapar, cami ustası camisini yapar. Her cami ustası minare yapamaz ama çoğu minare ustamız cami yapabilir. Aramızdaki en büyük fark bu. Şu an benim bildiğim kadarıyla Yozgat’ta anahtar teslim, temelden aleme kadar minare yapan tek ben kaldım. İllere vurduğumuz zaman her ilde her ilçede fayansçı, sıvacı, boyacı bulursunuz fakat minareci bulamazsınız. Sayımız azalıyor, işimiz tehlikeli. Ama zevkli ve güzel. İşimi seviyorum ama eleman bulamıyorum, o konuda sıkıntımız var. Mesleğimizin sonuna geliyoruz" ifadelerini kullandı.