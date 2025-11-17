Yozgatlı usta çırak bulamıyor! Minare ustası 17 yaşından beri çalışıyor
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan ve 17 yaşından bu yana minare ustalığı yapan Fuat Uyar, mesleğin zorlukları ve yüksek risk taşıması nedeniyle çırak yetiştirmekte ve eleman bulmakta büyük güçlük çekiyor.
Yozgat’ta bu işi yapan tek usta olduğunu belirten Fuat Uyar, Türkiye genelinde ise sadece 10-15 usta arasında yer aldığını ifade ediyor. İşini büyük bir aşkla sürdüren Uyar, yurdun dört bir yanında gökyüzüne uzanan estetik yapıları inşa etmenin manevi bir huzuru olduğunu dile getiriyor.
"Cami ve minareler hassas yapılar, zaman zaman bakıma ihtiyaç duyar"
Mesleğine dair tecrübelerini paylaşan Uyar, "Camilerimizin minareleri çok bakımsız. Kırılıp dökülmediği sürece tamirat tadilat ihtiyacı duymuyorlar. Araçlarda, insanlarda olduğu gibi cami ve minarelerin de bakım ve onarıma ihtiyacı var. Minareler, camiler çok hassas yapılar. Dikkatli olmamız lazım. Bunlar hayır yoluyla yapılıyor. Cemiyete, ümmete yapılıyor daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız" dedi.
"Yozgat’ta tek ben kaldım"
Minare ustası olmanın inceliklerini vurgulayan Uyar, "Minare ustası minaresini yapar, cami ustası camisini yapar. Her cami ustası minare yapamaz ama çoğu minare ustamız cami yapabilir. Aramızdaki en büyük fark bu. Şu an benim bildiğim kadarıyla Yozgat’ta anahtar teslim, temelden aleme kadar minare yapan tek ben kaldım. İllere vurduğumuz zaman her ilde her ilçede fayansçı, sıvacı, boyacı bulursunuz fakat minareci bulamazsınız. Sayımız azalıyor, işimiz tehlikeli. Ama zevkli ve güzel. İşimi seviyorum ama eleman bulamıyorum, o konuda sıkıntımız var. Mesleğimizin sonuna geliyoruz" ifadelerini kullandı.