Yozgat'ın gizli cenneti keşfedildi: 12 KM'lik Kazankaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğruyor!

Kanyonun kendine has özelliklerine değinen Erol Gürgen, "Endemik bitki türleri var. Kendine özgü hayvanlar var. Su samuru var. Su samuru burada doğanın bozulmadığını gösteriyor aslında. 263 kuş türü var. Bunların hepsi bir araya gelince burası bir meditasyon ve turizm alanı olduğunu gösteriyor. Yeni yapılan projelerle turizme çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buradaki duvarlar bir söylentiye göre de ‘Ben Kuşşara Kralı Anitta. Hititleri yenmeden önce ırmağı suyla kestim, onların susuz kalmasını sağladım, onları telef ettim daha sonra gittim yendim’ diyor. Bakıyoruz Kazankaya Kanyonu’nun girişinde çok büyük bir sur var. Suyu kesen bir sur var. Hem şehrin girişi olarak algılayabiliriz hem de bu tür bir savaşta suyu kesen bir duvar olarak da algılayabiliriz. Anitta diyor ki ‘Suyu keserek onları telef ettim. Daha sonra batıya doğru gittim. Diğer tarafta onları yenerek surlarla çevirdim, bir şehir yaptım’ diyor. Bakıyoruz bu sefer de Kerkenes Harabeleri var. Burayı tarihle bütünleştirirsek çok güzel hikayeler çıkacaktır" diyerek Kanyonun tarihi önemine değindi.