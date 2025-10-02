Yok olma tehlikesi vardı, Amasya'da baraj altında bulundu! Yeni yerine nakledildi

3

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, çiçeği beyaz ve sarı renkli olan bitkinin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Amasya'daki Aydınca Barajı'nın inşaatı sırasında yürütülen ‘Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi' kapsamında alanda bağ havacivası tespit edildi. Baraj gölü inşaatı nedeniyle su altında kalma riski taşıyan bu kıymetli tür, bulunduğu alandan özenle alınarak doğasına en uygun yeni yaşam alanına nakledildi. Yalnızca Orta Karadeniz'de yetişen bu tür için koruma ve izleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.