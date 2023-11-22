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Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden art arda uyarılar geldi. Vali Gül alınan önlemler ile ilgili bilgileri paylaşarak tarihin öne çekildiğini duyurdu. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Yar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyarırken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de kar yağışından İstanbul'daki hangi ilçelerin daha fazla etkileneceğini açıkladı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...

• 22 Kasım 2023 - 08:06 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2023 - 08:06 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

Hafta sonu kar yağışı pek çok ili etkisi altına aldı. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar yağışı görüldü. Ancak İstanbul'da çok sayıda ilçede etkili olsa da yoğun kar yağışı görülmedi. Pazar sabah saatlerinde kar yağışı, sonrasında karla karışık yağmur görüldü.

2Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

Kar yağışı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası da etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e ilk kar düştü. Ancak yoğun kar yağışı asıl şimdi başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüşler olacak. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. Ancak bu kez lapa lapa yağacak. Hava sıcaklıklarının da eksiye düşmesi ile kar günlerce yerde kalacak.

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. Karın en yoğun olacağı saat MGM tarafından açıklandı.

4Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

Hava sıcaklıkları batı kentlerinde bugün itibarı ile düşmeye başlıyor. Gerçek kara kış asıl şimdi başlıyor. Uzmanlar lapa lapa kar yağışının başlayacağı günü açıkladı. İstanbul için de tarih verildi. Son dakika kar yağışı açıklamalarına geçmeden önce Meteorolojinin yeni hava tahmin raporuna bakalım. MGM uyarısının ardından birçok ilde yoğun yağmur sonrası sel de hayatı olumsuz etkiledi.

5Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

6Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2°C ila 6°C artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

7Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Trakya Kesimi'inde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

9Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

BURSA °C, 22°CÇok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıEDİRNE °C, 18°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde il genelinde, gece saatlerinde güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 18°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 22°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

10EGE

EGE

Çok bulutlu, (Manisa ve Kütahya hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

11Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

A.KARAHİSAR °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında çok kuvvetli, Marmaris çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13AKDENİZ

AKDENİZ

ADANA °C, 23°CParçalı bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMERSİN °C, 23°CParçalı bulutlu

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

15Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıYOZGAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

16BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

17Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

18ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

19Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

ARTVİN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

20DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutluHAKKÂRİ °C, 5°CParçalı bulutluMALATYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 6°CParçalı bulutlu

21KAR YAĞIŞI BAŞLADI

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Van'ın Erciş ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı bu gece yağmaya başladı.Erciş’te gündüz etkili olan yağmur yağışı gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, birçok yerin beyaza büründüğü şehir merkezinde araçların üzerleri karla kaplandı.

22Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

Daha önce Erciş’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bu gece şehir merkezinde etkili oldu.Meteorolojinin uyarı yaptığı Van ve çevresinde kar yağışı etkisini sürdürürken ekipler kar yağışı nedeni ile kapanan yolları açmak için harekete geçti.

23Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. İki gündür aralıklı şekilde kar yağışı etkisini sürdürürken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçe merkezinin tamamen karla kaplandığını belirten Umut Töre, “Günlerdir yağmur yağışı vardı ve iki gündür yerini kara bıraktı. Bugün ise ilçe tamamen beyaza büründü. Bizde aracımızı kardan temizliyoruz. Öyle gözüküyor ki bu sene çok zor bir kış olacak” dedi.

24GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 10°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

25Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

İstanbul'un yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar yağışı etkili olurken; yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor. Gelen uyarıların ardından vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başlarken, tarih belli oldu.

26İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji İstanbul için yeniden kar uyarısı verdi. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre pazar günü kar yeniden İstanbul'da yüzünü gösterecek.

272016DAN SONRA İLK

2016'DAN SONRA İLK!

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

28Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, hafta sonu itibari ile ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesini beklediklerini aktardı.

29Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna yanıt verdi. Orhan Şen'in açıklamaları şu şekilde;Çarşamba gece saatlerinden itibaren yağışlı hava geliyor. Muğla'dan başlıyor. Kuzeye doğru gelip Trakya'yı da dolaşacak. Perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul da yağmurdan etkilenecek. 

30İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Cumartesi gecesinden itibaren bir soğuk hava dalgası geliyor. Geçtiğimiz hafta gibi olacak. Sıcaklık düşüyor. Geçen haftadan farklı olarak rüzgar fırtına şeklinde esmeyecek. Trakya'da, Çatalca'da, ;Bursa'da, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde, İstanbul'un Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde; Çamlıca, Yakacık gibi yerlerde kar yağışı etkili olacak.

31İSTANBULDA KAR ALARMI

İSTANBUL'DA KAR ALARMI

İstanbul'da 26 Kasım'da beklenen kar yağışı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz.

32Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.

33KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 25 KASIMA ÇEKİLDİ

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 25 KASIM'A ÇEKİLDİ

Toplantıda, her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında olan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı. Toplantıda, İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri Kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere bin 504 personel ile, Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi olmak üzere toplam bin 836 personel görev alacak. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti, 23 Otoyol Hizmet Tesisinde 5 bin 598 araca hizmet verecek. Afet Beslenme Grubu; 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada hizmet verecek.

34Yoğun kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası geliyor İstanbul için kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı, lapa lapa yağacak

Afet Sağlık Grubu, 513 adet 112 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracı ile hizmet verecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca; 200 personel ve 50 araç ile Sokak Hayvanlarına Soğuk ve Karlı Günlerde 2 Ton Mamanın dağıtımı yapacak. Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu; 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı toplam 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipman ile hizmet verecek. Arama Kurtarma Grubu ise 363 Personel, 54 Araç ve 6 Bot ile hizmet vereceği belirtildi.