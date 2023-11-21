Yoğun kar yağışı geri dönüyor! Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. Lapa lapa kar hem İstanbul hem de Marmara'da pek çok ilde etkisini yeniden gösterecek. Bu kez çok kuvvetli olacak. Lapa lapa kar yağacak. Kar yağışının kar fırtınasına dönmesi bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyardı. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
• 21 Kasım 2023 - 07:33 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2023 - 07:33 • Son Güncelleme: