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GündemYoğun kar yağışı geri dönüyor! Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi
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Yoğun kar yağışı geri dönüyor! Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. Lapa lapa kar hem İstanbul hem de Marmara'da pek çok ilde etkisini yeniden gösterecek. Bu kez çok kuvvetli olacak. Lapa lapa kar yağacak. Kar yağışının kar fırtınasına dönmesi bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyardı. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

• 21 Kasım 2023 - 07:33 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2023 - 07:33 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

Hafta sonu kar yağışı pek çok ili etkisi altına aldı. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar yağışı görüldü. Ancak İstanbul'da çok sayıda ilçede etkili olsa da yoğun kar yağışı görülmedi. Pazar sabah saatlerinde kar yağışı, sonrasında karla karışık yağmur görüldü.

2Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

Kar yağışı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası da etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e ilk kar düştü. Ancak yoğun kar yağışı asıl şimdi başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüşler olacak. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. Ancak bu kez lapa lapa yağacak. Hava sıcaklıklarının da eksiye düşmesi ile kar günlerce yerde kalacak.

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. Karın en yoğun olacağı saat MGM tarafından açıklandı.

4Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

Hava sıcaklıkları batı kentlerinde bugün itibarı ile düşmeye başlıyor. Gerçek kara kış asıl şimdi başlıyor. Uzmanlar lapa lapa kar yağışının başlayacağı günü açıkladı. İstanbul için de tarih verildi. Son dakika kar yağışı açıklamalarına geçmeden önce Meteorolojinin yeni hava tahmin raporuna bakalım. MGM uyarısının ardından birçok ilde yoğun yağmur sonrası sel de hayatı olumsuz etkiledi.

5Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sabah saatlerinde Tokat, Siirt ve Sinop'un iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize, Artvin, Ardahan, Hakkâri ve Van'ın güneyinin yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak

6Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusu ile akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

7Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (yerel su baskını, heyelan, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9MARMARA

MARMARA

Parçalı, zamanla güneybatısının çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°CParçalı bulutlu

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

KONYA -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT -3°C, 5°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

11EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin (İzmir, Muğla, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın'ın kıyı kesimleri) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

12Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yağışların Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

ADANA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kıyıları yer yer sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

16Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

BOLU °C, 7°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°CParçalı bulutlu

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

18Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 12°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

19DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, sabah saatlerinde Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

20Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 11°CParçalı bulutlu

VAN °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

21KAR YAĞIŞI BAŞLADI

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Van'ın Erciş ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı bu gece yağmaya başladı.Erciş’te gündüz etkili olan yağmur yağışı gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, birçok yerin beyaza büründüğü şehir merkezinde araçların üzerleri karla kaplandı.

22Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

Daha önce Erciş’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bu gece şehir merkezinde etkili oldu.Meteorolojinin uyarı yaptığı Van ve çevresinde kar yağışı etkisini sürdürürken ekipler kar yağışı nedeni ile kapanan yolları açmak için harekete geçti.

23GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

24Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 9°CParçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

SİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

25Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

İstanbul'un yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar yağışı etkili olurken; yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor. Gelen uyarıların ardından vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başlarken, tarih belli oldu.

26İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji İstanbul için yeniden kar uyarısı verdi. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre pazar günü kar yeniden İstanbul'da yüzünü gösterecek.

272016DAN SONRA İLK

2016'DAN SONRA İLK!

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

28Yoğun kar yağışı geri dönüyor Bu kez İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar yağışı görülecek, saat verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, hafta sonu itibari ile ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesini beklediklerini aktardı.